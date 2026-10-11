Пакистан заявив в ООН, що Індія може сфабрикувати привід для удару — The Express Tribune

Постійний представник Пакистану при відділенні ООН у Женеві Тахір Андрабі під час засідання Першого комітету Генеральної асамблеї ООН заявив, що Індія нібито закріпила у своїй політиці право завдавати ударів по Пакистану у зручний для себе час і під приводом, який може сфабрикувати. Про це повідомляє The Express Tribune.

Заяви про оборону

За словами Андрабі, Південна Азія залишається заручницею «доктрини сили». Він згадав події травня 2025 року, які назвав неспровокованою військовою агресією Індії, а також заявив про «точну й ефективну» відповідь Ісламабада. Це є твердженнями пакистанського дипломата.

Андрабі також сказав, що Пакистан має можливості та рішучість захищати свій суверенітет у разі будь-яких дій проти країни. За його словами, Ісламабад не прагне гонки озброєнь, але зберігатиме повний спектр стримування в межах доктрини достовірного мінімального стримування.

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Діалог між державами

Пакистанський представник стверджував, що Індія нарощує військовий потенціал, зокрема розвиває міжконтинентальні, морські та гіперзвукові системи. Він зазначив, що останні формальні переговори між двома державами щодо заходів зміцнення довіри у ядерній і звичайній сферах відбулися у 2012 році.

Дипломат заявив, що Пакистан віддає перевагу дипломатії та готовий до змістовного діалогу з усіх невирішених питань, зокрема щодо Джамму і Кашміру відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН. За його словами, пропозиція Пакистану щодо режиму стратегічної стриманості в регіоні залишається чинною. Андрабі також назвав небезпечною ілюзією уявлення про можливість обмеженої звичайної війни, яку можна стримати за наявності ядерної зброї.

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