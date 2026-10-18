Пакистан залучає іноземних фахівців до пошуку літака K2 Airways — The Express Tribune

Пакистан посилив контакти з іноземними фахівцями та міжнародними компаніями, щоб визначити спосіб проведення глибоководної операції з пошуку бортових самописців, уламків і членів льотного екіпажу вантажного літака K2 Airways. За даними The Express Tribune, літак, імовірно, лежить на глибині близько 3000 метрів у морі поблизу Ормари в Пакистані.

Пошуки на великій глибині

Літак приватного внутрішнього вантажного перевізника впав у море 7 липня цього року після того, як потрапив у несприятливі умови поблизу Ормари. За інформацією джерел видання, передавач маяка, встановлений на бортовому самописці, припинив подавати сигнали приблизно через місяць після аварії, що ускладнило пошуки.

Раніше Військово-морські сили Пакистану застосовували спеціальне обладнання та гідролокатор бічного огляду й виявили можливе місце розташування самописця на морському дні. Район сканували за допомогою акустичних сигналів на глибині приблизно 3000 метрів, однак подальші роботи потребують складнішої техніки та досвіду глибоководних пошуково-підйомних операцій.

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Сонари та підводні апарати

У межах запропонованої операції передбачається створення тривимірної моделі морського дна за допомогою багатопроменевого ехолота. Технологія може допомогти визначити рельєф, глибину та можливі перешкоди, щоб звузити зону пошуку уламків.

Для обстеження дна можуть залучити автономні підводні апарати із сонарами, камерами та іншими сенсорами. Дистанційно керовані підводні апарати, якими керують із судна забезпечення, можуть оглядати об'єкти зблизька та, за можливості, піднімати невеликі фрагменти або розміщувати спеціальне обладнання біля уламків.

Також розглядають застосування магнітометра для виявлення великих металевих об'єктів за змінами магнітного поля. Пошукові групи можуть використати буксирований локатор акустичних маяків, однак його ефективність обмежена через припинення роботи передавача самописця. Для робіт на такій глибині можуть знадобитися спеціалізовані глибоководні судна з лебідками, кранами та підводними системами. За словами джерел, компанія-власник вантажного літака має оплатити 50% витрат на пошуки.

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