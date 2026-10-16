Пакистан засудив погрози міністра оборони Індії завдати нового удару — Dawn

Міністерство закордонних справ Пакистану 16 жовтня засудило заяви міністра оборони Індії Раджната Сінгха, назвавши їх провокаційними та такими, що містять погрозу агресії проти Пакистану. Про це повідомляє Dawn.

Заява індійського міністра

Напередодні Сінгх заявив, що нова терористична активність з іншого боку кордону може спричинити удар, більший за попередній. Таке формулювання наводить індійське агентство ANI.

Речник пакистанського зовнішньополітичного відомства Саджад Хайдер Хан заявив на щотижневому брифінгу, що Ісламабад відкидає та засуджує слова індійського міністра. За його словами, ці заяви відображають гегемоністський підхід Індії та створюють ризики для миру й стабільності в Південній Азії.

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Позиція Ісламабада

Хан також згадав короткочасний військовий конфлікт між двома країнами у травні минулого року. Він заявив, що тоді Пакистан продемонстрував здатність і рішучість захищати суверенітет та територіальну цілісність.

Речник наголосив, що Пакистан готовий захищатися від будь-якої агресії, а стриманість країни та її відданість миру не слід сприймати як слабкість. Він додав, що Індії слід відмовитися від войовничої риторики й діяти відповідально заради тривалого миру в регіоні.

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