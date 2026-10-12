Пакистан затримав 278 членів партії експрем’єра Хана — Channel NewsAsia

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва після запровадження надзвичайного режиму затримали 278 членів партії ув’язненого колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана — «Рух за справедливість Пакистану» (PTI). Про це з посиланням на двох неназваних представників поліції повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на AFP.

За даними співрозмовників AFP, затримання відбулися від часу оголошення надзвичайного режиму в провінції в неділю.

Надзвичайний режим у провінції

Надзвичайний режим у Хайбер-Пахтунхві запровадили після кількаденних антиурядових протестів із вимогою звільнити Хана. Тисячі його прихильників брали участь у маршах у провінції, висловлюючи також невдоволення складною економічною ситуацією.

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Влада Пакистану заявила, що уряд провінції, сформований PTI, не функціонуватиме до поліпшення безпекової ситуації. Ісламабад звинуватив регіональну адміністрацію в нездатності протидіяти бойовикам. У прикордонних з Афганістаном районах провінції останнім часом посилилося насильство, пов’язане з бойовиками.

Затримання глави уряду провінції

PTI заявила, що голову уряду Хайбер-Пахтунхви Сохаїла Афріді затримали через кілька годин після того, як президентська адміністрація Пакистану оголосила надзвичайні конституційні заходи. Неназваний представник адміністрації повідомив AFP, що Афріді взяли під «захисну опіку» в його офіційній резиденції, а згодом перевезли в інше місце. Місце його перебування посадовець не розкрив.

Партія Хана назвала запроваджені заходи недемократичними та такими, що, на її думку, є спробою федерального уряду захопити владу. Сам Хан перебуває під вартою з серпня 2023 року та стикається з десятками обвинувачень — від корупції до підбурювання до насильства. Він і його адвокати відкидають обвинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

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