Пакистан знизив оцінку зростання ВВП до 3,65% у фінансовому році 2026 — Dawn

Уряд Пакистану під час засідання Національного комітету з національних рахунків переглянув оцінку зростання валового внутрішнього продукту у фінансовому році 2026 до 3,65% із травневої оцінки 3,7%. Коригування пов'язали з помірним уповільненням у промисловості та сфері послуг, повідомляє Dawn.

Раніше уряд очікував зростання економіки на 4%, однак згодом знизив оцінку до 3,7%. Оновлений показник означає, що країна не досягла цільового рівня зростання ВВП. Він близький до прогнозів міжнародних кредиторів: МВФ очікував зростання на 3,6%, Світовий банк та Азійський банк розвитку — на 3,7%.

Переглянуті показники секторів

Оцінку зростання сільського господарства підвищили з 2,89% до 3,5%. Водночас оцінку для промисловості знизили з 3,51% до 3,34%, а для сфери послуг — із 4,09% до 3,81%.

У промисловості темпи зростання великого промислового виробництва переглянули з 6,11% до 5,01%. Водночас будівництво зросло на 6,3% завдяки збільшенню державних витрат на будівельні роботи. Негативну динаміку зафіксували, зокрема, у фармацевтиці, виробництві заліза й сталі, хімічній промисловості, шкіряному виробництві та електроенергетиці.

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Розмір економіки та доходи

За підрахунками комітету, розмір пакистанської економіки у фінансовому році 2026 зріс до 450,4 млрд доларів проти 410,96 млрд доларів роком раніше. Головним чинником цього зростання стала сфера послуг, за якою йшли промисловість і тваринництво.

Дохід на душу населення у доларовому вимірі зріс до 1896 доларів із 1824 доларів у фінансовому році 2025. Оцінка базується на даних перепису населення 2023 року. Видання зазначає, що цей показник є найнижчим у регіоні, а інфляційний тиск обмежує купівельну спроможність і можливості населення заощаджувати чи інвестувати.

Комітет також оновив показник зростання ВВП за фінансовий рік 2025 — до 3,11% замість раніше оцінених 3,18%. У четвертому кварталі фінансового року 2026 економіка зросла на 2%.

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