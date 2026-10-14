Palantir та офіс мера Лондона владнали позов щодо контракту поліції — Channel NewsAsia

У Великій Британії американська технологічна компанія Palantir та офіс мера Лондона Садіка Хана врегулювали позов компанії щодо рішення не схвалювати контракт із лондонською поліцією вартістю 50 млн фунтів стерлінгів, або $66 млн. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на спільну заяву сторін.

Контракт із поліцією Лондона

Palantir домовилася з лондонською поліцією про дворічний контракт на використання систем штучного інтелекту. Вони мали автоматизувати частину завдань і допомагати аналізувати докази.

Однак Управління мера з питань поліції та злочинності Лондона відмовилося схвалити угоду. Воно повідомило поліції, що для укладення контракту не було проведено відкритого конкурсу. За повідомленнями, представник Хана також висловлював занепокоєння, що Palantir не відповідає цінностям Лондона.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови врегулювання

У спільній заяві Palantir та Управління мера з питань поліції та злочинності Лондона повідомили, що врегулювали справу й відкликали взаємні звинувачення. Сторони також зазначили, що рішення не укладати контракт не ґрунтувалося на цінностях чи етиці Palantir або на ширшому висвітленні діяльності компанії.

Управління заявило, що не має і ніколи не мало політики відмови від укладання контрактів із Palantir. Компанія може брати участь у майбутніх процедурах закупівель.

Велика Британія також переглядає контракт Національної служби охорони здоров’я з Palantir вартістю 330 млн фунтів стерлінгів. Парламентський комітет заявив про явну невідповідність компанії цінностям Сполученого Королівства та рекомендував застосувати положення про дострокове розірвання угоди. Керівник британського підрозділу Palantir Луїс Мослі назвав цю рекомендацію безвідповідальною.

Читай нас у