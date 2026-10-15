Палата депутатів Мексики схвалила законопроєкт про доходи на 2027 рік, який передбачає надходження на рівні 10,64 трлн мексиканських песо, або близько $576 млрд. Документ також установлює ліміт чистих внутрішніх запозичень на рівні 1,7 трлн песо та чистих зовнішніх запозичень — до $13,5 млрд. Про це повідомляє The Rio Times.

У загальному голосуванні 14 жовтня законопроєкт підтримав 331 депутат, проти висловилися 118. Під час розгляду окремих положень уранці 15 жовтня документ схвалили 340 голосами проти 109. Його підтримали депутати від партії Morena президентки Клаудії Шейнбаум та її союзники з Партії праці й Зеленої партії Мексики.

Доходи та макроекономічні припущення

Податки мають забезпечити 6,26 трлн песо, тобто 59% усіх запланованих доходів. Найбільшим джерелом надходжень є податок на доходи — 3,29 трлн песо. Загальна сума також включає 1,48 трлн песо фінансування, до якого входять нові запозичення.

Економічний пакет розрахований на зростання економіки Мексики у 2027 році на 1,5–2,5%. Уряд також заклав середній курс 17,9 песо за долар і ціну мексиканської експортної нафти на рівні $61,8 за барель. Міністерство фінансів очікує, що державний борг країни у 2027 році сягне 55% ВВП.

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Голова фінансового комітету Палати депутатів Кароль Антоніо Альтамірано заявив, що законопроєкт не передбачає нових податків або підвищення загальних ставок. За його словами, надходження планують збільшувати завдяки посиленню податкового контролю та боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Ліміти для Pemex і CFE

Державна нафтова компанія Pemex зможе залучити чисті внутрішні запозичення на суму до 160,6 млрд песо та до $5,26 млрд за кордоном. Для державної електроенергетичної компанії CFE встановлено межу в 16,7 млрд песо внутрішніх і $725 млн зовнішніх чистих запозичень.

Під час фінального голосування депутати також підтримали поправку лідера фракції Morena Рікардо Монреаля. Вона скасовує обмеження у 300 млн песо для механізму, за яким можуть бути списані штрафи, пеня та витрати на стягнення прострочених податків за умови сплати суми податку з урахуванням інфляції. Основна сума податку при цьому не списується.

Тепер законопроєкт має розглянути Сенат Мексики. Він повинен схвалити документ до 31 жовтня, а також може внести до нього зміни, після чого текст знову направлять до Палати депутатів.

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