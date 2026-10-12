Палата представників Філіппін схвалила обмеження для дітей до 13 років — Channel NewsAsia

Палата представників Філіппін схвалила законопроєкт, що передбачає заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 13 років. Голосування відбулося 12 жовтня, а документ підтримали переважною більшістю, повідомляє Channel NewsAsia.

Подальша процедура

Раніше схожий законопроєкт схвалив Сенат Філіппін, однак його версія є суворішою: вона забороняє створювати облікові записи в соцмережах усім особам молодшим за 18 років. Тепер дві палати Конгресу мають узгодити положення своїх документів і подати остаточний текст на затвердження президенту.

Президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що вивчає ухвалений Сенатом законопроєкт. За його словами, повна заборона соцмереж може спонукати дітей приховувати свою онлайн-активність, що зробить їх вразливішими до грумінгу та зловживань.

Дискусія після стрілянин у школах

Просування законодавства відбувається після трьох випадків стрілянини у філіппінських школах від червня, які поновили дискусію про доступ дітей до соціальних мереж і онлайн-контенту. Минулого місяця 16-річний підліток застрелив щонайменше двох учнів, а потім наклав на себе руки. У серпні інший учень транслював наживо вбивство однокласника, після чого також вчинив самогубство.

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За даними агентства AFP, раніше збройне насильство у школах на Філіппінах траплялося рідко. TikTok, Alphabet, якій належить YouTube, та Meta, власниця Facebook й Instagram, не надали оперативних коментарів щодо рішення Палати представників.

Обмеження в регіоні

Філіппіни долучаються до низки країн, які намагаються обмежити використання соцмереж неповнолітніми через занепокоєння їхнім впливом на здоров’я та безпеку дітей. У Малайзії з червня особам до 16 років заборонили реєструватися у соцмережах, а платформи мають перевіряти вік за державними документами. Їм надали час до січня 2027 року для запровадження цього механізму.

В Індонезії з березня діє правило, за яким платформи, визнані владою високоризиковими, повинні деактивувати акаунти дітей до 16 років. Минулого тижня TikTok деактивував близько 9 млн таких акаунтів, а Meta заблокувала 85 тис. облікових записів Instagram і 99 тис. у Facebook.

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