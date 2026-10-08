Палестинські вибори до законодавчої ради можуть перенести — The National

У Палестині обговорюють перенесення виборів до Законодавчої ради, запланованих на 28 листопада 2026 року. Рішення можуть ухвалити найближчими днями, повідомляє The National із посиланням на джерела.

Перші вибори за 20 років

Останні вибори до Палестинської законодавчої ради відбулися 2006 року. Тоді переміг ХАМАС, що призвело до розколу між угрупованням і правлячим рухом ФАТХ. Президент Палестинської адміністрації та лідер ФАТХ Махмуд Аббас був обраний у 2005 році й нині керує указами.

Аббас публічно обіцяв, що 2026 рік стане роком палестинської демократії. Це сталося після того, як Європейський Союз погрожував скоротити фінансування в разі невиконання вимог щодо реформ.

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Підготовка до голосування

Голова виборчої комісії Джаміль аль-Халіді заявив палестинським медіа, що підготовка до голосування в секторі Газа та на Західному березі триває попри безпекові, логістичні й технічні перешкоди. За його словами, комісія шукає альтернативи традиційним виборчим скринькам і чорнилу для голосування, ввезення яких до Гази Ізраїль продовжує блокувати.

Згідно з опитуванням Палестинського центру політики та досліджень громадської думки, проведеним у серпні серед 1270 респондентів, 44% учасників не вірили, що вибори відбудуться у запланований термін. У 2021 році Аббас скасував спробу провести президентські вибори, пославшись на відмову Ізраїлю дозволити участь виборців в окупованому Східному Єрусалимі.

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