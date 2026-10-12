Панама не проситиме призупинити ліміт дефіциту після землетрусу — The Rio Times

Панама не звертатиметься до Національної асамблеї з проханням призупинити дію фіскального правила на 2026 рік після землетрусу на півострові Асуеро 9 жовтня. Цільовий показник дефіциту на рівні 3,5% ВВП залишається чинним, повідомило Міністерство економіки та фінансів країни.

Як повідомляє The Rio Times, уряд планує насамперед фінансувати допомогу постраждалим за рахунок страхових виплат, пожертв і грантів. Запозичення розглядатимуть лише за крайньої потреби та на пільгових умовах.

До 100 млн доларів на невідкладні потреби

10 жовтня уряд опублікував резолюцію №108 про запровадження надзвичайного стану. Документ передбачає до 100 млн доларів на екстрені закупівлі та відновлювальні роботи, а також дозволяє міністерствам застосовувати спеціальну процедуру без проведення публічних тендерів до 31 грудня 2026 року.

Резолюція уповноважувала Міністерство економіки та фінансів негайно звернутися до парламенту з проханням призупинити дію обмежень, установлених законом про фіскальну відповідальність. Однак відомство заявило, що не скористається цією можливістю. Кошти виділятимуть лише для підтверджених потреб через траст у державному Banco Nacional de Panamá, а платежі потребуватимуть погодження генерального контролера.

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Пошкоджені будинки та мости

Станом на 11 жовтня було оглянуто понад 1 200 пошкоджених будинків. Міністр громадських робіт Хосе Луїс Андраде повідомив про пошкодження щонайменше 14 мостів у провінції Верагуас: приблизно восьми в окрузі Сона та щонайменше шести в Маріато. Дорога між Тоносі та Лас-Таблас була відкрита для легкового транспорту однією смугою.

Інститут геонаук Університету Панами до ранку 11 жовтня зафіксував 256 повторних поштовхів, чотири з яких перевищили магнітуду 6. Геологічна служба США оцінила основний землетрус у 7,7 магнітуди, тоді як інститут — у 7,5.

Секретар уряду з питань цілей Хосе Рамон Ікаса заявив, що до 100 млн доларів спрямують із бюджету 2026 року та частково з бюджету 2027 року. Оцінку загальних збитків і витрат на ремонт доріг та мостів влада ще не оприлюднила.

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