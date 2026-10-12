Панама розслідує удар США по судну під її прапором — The Rio Times

Морська адміністрація Панами розпочала перевірку після того, як 10 жовтня американський винищувач завдав удару по судну Ocean Molica під панамським прапором в Оманській затоці. Як повідомляє The Rio Times, перевірка стосується стану здоров’я екіпажу та технічного стану судна.

Версія Центрального командування США

Центральне командування США заявило, що судно намагалося пройти попри американську морську блокаду іранських портів після виходу з одного з них. За твердженням CENTCOM, літак уразив кормову частину Ocean Molica високоточним боєприпасом, повністю вивівши з ладу його рушійну установку.

Американське командування також заявило, що екіпаж не виконав неодноразові попередження, а внаслідок удару ніхто на борту не постраждав. У повідомленні CENTCOM судно також назвали Arika Sun. Панама ще не підтвердила незалежно ані твердження про попередження, ані інформацію про відсутність постраждалих.

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Перевірка Панами

Панамська морська адміністрація підтвердила, що по судну завдали удару сили Центрального командування США. Як держава прапора, Панама звертається до оператора судна та інших сторін і перевіряє стан здоров’я всіх членів екіпажу, а також конструктивний стан судна.

Адміністрація наголосила, що безпека моряків є її пріоритетом, та закликала міжнародний флот дотримуватися повідомлень для торговельного мореплавства MMN-04/2025 і MMN-05/2026.

За даними CENTCOM, від 14 липня американські сили в межах відновленої блокади вивели з ладу чотири комерційні судна, розвернули 135 суден і знищили 10 танкерів, які командування пов’язує з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

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