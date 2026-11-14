Папа Лев XIV коронував статую Діви Марії у Чиклайо — Polsat News

Папа Лев XIV у кафедральному соборі Чиклайо в Перу коронував статую Непорочної Діви Марії — покровительки місцевої єпархії. Церемонія відбулася в місті, де понтифік раніше розпочинав своє єпископське служіння, повідомляє Polsat News.

Особисте повернення до Чиклайо

У проповіді Лев XIV подякував Богові за можливість знову бути разом із вірянами та відзначив, що кафедральний собор був свідком перших кроків його служіння єпископом у дієцезії Чиклайо. Папа також висловив вдячність за роки, проведені разом із мешканцями міста.

Він звернувся до вірян своєї колишньої дієцезії як до дорогих йому синів і дочок землі Чиклайо та закликав їх іти разом як одна Божа родина. За словами понтифіка, ознаками такого світу мають бути любов, співчуття, прощення та прагнення справедливості.

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Заклик до миру й єдності

Лев XIV сказав, що люди й нині стикаються з невизначеністю через поширення насильства та страждання багатьох людей. Водночас він наголосив, що Божий дар продовжує осяювати людей навіть у часи, коли надія та довіра слабшають.

Під час молитви до Непорочної Діви Марії папа згадав, що саме поруч із нею навчався бути пастирем Чиклайо, відвідуючи села й міста дієцезії та пізнаючи потреби її мешканців. Він доручив її опіці своє життя, служіння наступника святого Петра та місцевий Божий народ, а також молився, щоб християни були будівничими миру і примирення.

Навколо кафедрального собору на центральній площі Чиклайо зібралися тисячі людей. Подія стала другим днем великого міського святкування з нагоди приїзду колишнього єпископа.

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