Папа Лев XIV попросив президента Путіна про припинення вогню в Олешках — Dawn

Папа Римський Лев XIV під час телефонної розмови з президентом Російської Федерації — держави-агресора — Володимиром Путіним закликав до припинення вогню в тимчасово окупованих Росією Олешках Херсонської області в Україні. Понтифік, який відновлюється після операції в римській лікарні Джемеллі, попросив забезпечити доставлення продовольства й медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільних.

Заклик Ватикану

Як повідомляє Dawn, у Ватикані заявили, що Лев XIV висловив глибоке занепокоєння тяжкою гуманітарною ситуацією в Олешках. Жителі міста стикаються з нестачею харчів і медикаментів, перебуваючи в зоні бойових дій між російськими та українськими військами.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав ситуацію в місті відчайдушною та закликав Росію дозволити цивільним евакуюватися.

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Реакція Кремля

У Кремлі підтвердили телефонну розмову та заявили, що було надано докладне пояснення щодо нібито відповідальності «київського режиму» за складну гуманітарну ситуацію в Олешках. Кремль також повідомив, що Путін побажав понтифіку швидкого одужання й наголосив на важливості російсько-ватиканської співпраці.

Раніше того ж дня Ватикан оприлюднив перші після операції фотографії 71-річного понтифіка. На них він відслужив месу біля імпровізованого вівтаря в приміщенні на десятому поверсі лікарні Джемеллі.

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