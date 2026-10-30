Папа Лев XIV проголосував на проміжних виборах у США — ANSA English

Папа Лев XIV проголосував на проміжних виборах у США, надіславши бюлетень поштою до Чикаго. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба Святого Престолу, передає ANSA English.

Голосування поштою

У заяві пресслужби зазначили, що понтифік як громадянин Сполучених Штатів користувався правом голосу щоразу, коли мав таку можливість. Там підтвердили, що цього разу він відправив бюлетень поштою до Чикаго. У Ватикані назвали це продовженням усталеної практики громадянської участі Папи.

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Участь у демократичних процесах

Пресслужба Святого Престолу також повідомила, що в роки проживання в Перу Папа Лев XIV голосував щоразу, коли мав нагоду. За її словами, понтифік переконаний, що участь громадян у демократичних процесах є і правом, і обов’язком. У заяві не уточнювали інших деталей його голосування на проміжних виборах у США.

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