Папа Лев XIV уперше після лікарні відслужив месу в Римі — RMF24

Папа Лев XIV у Римі відслужив месу на кладовищі Верано в День поминання померлих. Це було перше богослужіння, яке він очолив після виписки з лікарні, де в жовтні переніс операцію з видалення пухлини легень, повідомляє RMF24.

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Під час проповіді понтифік закликав молитися за людей, які нещодавно втратили близьких, зокрема через насильство війни. Лев XIV також сказав, що сльози матерів, дітей і літніх людей мають вплинути на сумління тих, хто може домогтися того, щоб зброя замовкла.

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Перед настанням сутінків біля входу до некрополя зібралися сотні людей. На богослужінні був присутній мер Рима Роберто Гвальтьєрі.

Кладовище Верано

Кладовище Верано створили на початку XIX століття. Упродовж майже 200 років воно було головним місцем поховання жителів Рима. Тут поховані, зокрема, польський художник Олександр Геримський, скульптор Антоні Мадеєський, а також історикиня Кароліна Лянцкоронська — співзасновниця Польського історичного інституту та Фундації Лянцкоронських.

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