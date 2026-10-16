Папа Лев XIV уперше після операції публічно очолить молитву в неділю — RMF24

У Ватикані папа Лев XIV у неділю вперше після операції публічно очолить молитву «Ангел Господній». За повідомленням Ватикану, стан понтифіка поліпшується: він самостійно виконує повсякденні справи. Про це повідомляє RMF24.

Результати обстежень

Поліпшення стану здоров’я Лева XIV, за даними Ватикану, підтвердили аналізи крові та рентгенографія грудної клітки, проведені цього дня. Під час операції папі видалили нижню частку правої легені.

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Утворення в легені виявили під час планового обстеження. Про те, що йому необхідна операція, наступник Франциска повідомив вірянам минулої неділі.

Запланований візит

У Ватикані також заявили, що триває підготовка до запланованої на листопад поїздки папи до Південної Америки. Недільна молитва стане його першою публічною активністю такого типу після операції.

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