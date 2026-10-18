Папа Лев XIV уперше провів недільну молитву після операції — The Independent

Папа Лев XIV у неділю вперше після операції з видалення злоякісної пухлини провів традиційну молитву Angelus із вікна Апостольського палацу у Ватикані. Понтифік подякував тисячам вірян на площі Святого Петра за молитви та заявив, що поступово повертатиметься до щоденного розкладу.

Подяка вірянам і медикам

Як повідомляє The Independent, 71-річному понтифіку у вівторок хірургічно видалили нижню частку правої легені. Операція підтвердила аденокарциному — найпоширеніший тип раку легенів.

Лев XIV зазначив, що перебування в лікарні допомогло йому особливо відчути близькість до людей, які хворіють або мають проблеми зі здоров’ям. Він також висловив окрему вдячність лікарям, медсестрам і всьому персоналу римської лікарні Джемеллі, де проходив лікування.

Після короткого звернення понтифік помахав присутнім на площі та повернувся до своїх покоїв в Апостольському палаці. Серед учасників молитви була африканська делегація, яка прибула до Рима на конференцію; її члени відреагували танцями та вигуками радості.

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Подальше лікування визначать після аналізів

Папа залишив лікарню Джемеллі раніше, ніж спочатку очікували. Під час повернення до Ватикану він сказав журналісту англійською, що почувається значно краще.

Хірург Стефано Маргарітора повідомив Vatican News, що не бачить клінічних причин для скасування поїздки Лева XIV до Уругваю, Аргентини та Перу, запланованої на 6–17 листопада. За його словами, повне відновлення після операції може зайняти ще близько десяти днів.

Лікарі продовжують гістологічне дослідження пухлини та пов’язаних із нею лімфатичних вузлів. Результати, зокрема дані про молекулярні й генетичні характеристики новоутворення, допоможуть визначити потребу в подальшому лікуванні. Серед можливих варіантів названі хіміотерапія, поєднання хіміотерапії з імунотерапією або таргетна терапія.

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