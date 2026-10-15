Папа Лев XIV відновлюється після операції через рак легень — PBS NewsHour

У Перу, Аргентині та Уругваї католики моляться за одужання Папи Лева XIV після операції через рак легень і непокояться, чи відбудеться його запланована на листопад поїздка до Південної Америки. Ватикан у середу заявив, що понтифік відновлюється відповідно до очікувань, а візит поки залишається в розкладі, повідомляє PBS NewsHour.

Навантажений маршрут

12-денне турне з 6 до 17 листопада має стати найдовшою поїздкою понтифіка за час його папства. Маршрут передбачає понад 31 тисячу кілометрів, 12 авіарейсів і дві поїздки гелікоптером. Папа має відвідати шість міст в Уругваї та Аргентині, де заплановані меси, зустрічі з вірянами, духовенством і політичними лідерами.

Найдовша частина подорожі припадає на Перу, де 71-річний Лев провів 20 років як місіонер і єпископ Чиклайо. З Ліми він має вирушити до своєї колишньої єпархії, а також до Куско в Андах і амазонського міста Пукальпа. Висота Куско — приблизно 3400 метрів над рівнем моря — може стати особливим випробуванням після операції на легенях.

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Молитви та занепокоєння

Президентка Перу Кейко Фухіморі заявила, що відновлення Папи може тривати кілька тижнів і це потенційно здатне вплинути на маршрут. Кардинал Даніель Стурла, архієпископ Монтевідео, зазначив, що остаточне рішення залежатиме від лікарів понтифіка.

У Чиклайо священник Ельмер Учофен нагадав, що майбутній Папа допомагав забезпечити місто установками для виробництва кисню під час пандемії COVID-19, підтримував постраждалих від повеней і правив меси для ув'язнених. У Лімі люди молилися перед силіконовою статуєю понтифіка та збиралися в монастирі Лас-Насаренас. Лев XIV, який народився в Чикаго як Роберт Превост, став громадянином Перу у 2015 році та торік поновив перуанське посвідчення особи вже після обрання Папою.

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