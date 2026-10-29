Папа Лев XIV висловив співчуття після загибелі 68 людей біля Толедо — ANSA English

Папа Римський Лев XIV висловив глибокий смуток через залізничну катастрофу поблизу Толедо в Іспанії, де в середу загинули 68 людей. Про це йдеться в телеграмі зі співчуттями, підписаній державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і адресованій архієпископу Толедо Франсіско Серро Чавесу, повідомляє ANSA English.

Молитви за загиблих

У посланні зазначено, що понтифік молиться за вічний спокій загиблих. Він також висловив родинам жертв сердечні співчуття, слова підтримки та щиру солідарність. Лев XIV побажав постраждалим якнайшвидшого одужання. Телеграму надіслали від імені Папи Римського до архієпископа Толедо.

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Звернення до рятувальників

Понтифік заохотив членів рятувальних команд продовжувати роботи з надання допомоги постраждалим. Лев XIV надіслав їм апостольське благословення. У телеграмі це благословення названо знаком надії у воскреслому Господі.

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