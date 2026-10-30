Папа Лев XIV закликав не передавати ШІ рішення щодо зброї і кордонів — ANSA English

У Римі, Італія, папа Лев XIV заявив, що рішення щодо зброї та контролю кордонів не можна передавати штучному інтелекту. Про це він сказав під час аудієнції, повідомляє ANSA English. За його словами, такі рішення можуть впливати на життя, свободу людей і застосування сили.

Людський контроль над рішеннями

За словами понтифіка, деякі рішення ніколи не слід делегувати. Він застеріг, що людину, внесену до списку цілей або бази даних для прикордонного контролю, можуть звести до простого запису в даних.

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«Рішення, які впливають на людське життя, свободу і застосування сили, завжди мають залишатися під ефективним, поінформованим і відповідальним наглядом людини», — сказав папа Лев XIV.

Заклик заборонити автономну зброю

Понтифік заявив, що штучний інтелект необхідно «роззброїти». Він також закликав держави, які зустрінуться в Женеві в листопаді, вжити конкретних кроків для заборони летальної автономної зброї.

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