Папа Лев XIV закликав Україну та Росію гарантувати безпеку зернових перевезень

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Папа Римський Лев XIV звернувся до України та Росії із закликом забезпечити безпечне транспортування зерна через Чорне море. Він наголосив на важливості безперешкодного перевезення продовольства морським шляхом.

Понтифік зазначив, що війна «у стражденній Україні» продовжує завдавати страждань далеко за її межами, особливо у найбідніших країнах, «де так багато людей залежать від імпорту зерна».

«Я щиро закликаю сторони конфлікту забезпечити безпечне транспортування зерна через Чорне море», – написав Папа Римський.

Святіший Отець наголосив, що війна «не може тримати у заручниках щоденний хліб мільйонів людей».

Про це він написав у соцмережі Х.

Раніше представник Папи Римського відвідав у Росії українських військовополонених.

Папа Римський Лев XIV заявив, що сторони переговорів щодо завершення війни мають бути готовими поступитися окремими позиціями заради досягнення миру. Про це він сказав 28 вересня під час виступу перед європейськими лідерами у французькому Меці.

Папа Римський Лев XIV під час першого дня свого візиту до Франції розкритикував новий закон про допомогу при смерті. У промові в Єлисейському палаці він заявив, що право на життя має залишатися основою всіх інших прав людини.

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