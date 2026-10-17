Папа Лев XIV залишив лікарню після операції з приводу раку легені — Deutsche Welle

71-річний папа Лев XIV у суботу вдень залишив римську лікарню Джемеллі та повернувся до Ватикану. Виписка відбулася через чотири дні після хірургічного втручання з приводу раку легені.

Виписка з лікарні

Понтифік самостійно дійшов від будівлі лікарні до автомобіля. Перед від’їздом він зупинився біля виходу, поговорив із людьми, які чекали на нього, та помахав їм.

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Оцінка лікарів

Перед тим як дозволити папі залишити медзаклад, його лікарі провели аналізи крові та візуалізаційні обстеження грудної клітки. Після цих перевірок медики заявили, що стан Лева XIV дає йому змогу повернутися додому.

У повідомленні Deutsche Welle, підготовленому з використанням даних AFP, AP і Reuters, зазначається, що рішення про виписку ухвалили лікарі понтифіка.

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