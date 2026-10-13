Папі Леву XIV видалили частку правої легені через рак — The Independent

У Римі, Італія, Папі Римському Леву XIV видалили нижню частку правої легені після того, як лікарі діагностували у нього аденокарциному легені. Понтифіку 71 рік, повідомляє The Independent з посиланням на Ватикан.

Виявлення утворення

Вузол у легені виявили під час нещодавнього медичного огляду. Після цього Лева XIV госпіталізували до римської лікарні «Джемеллі» для хірургічного видалення утворення. Операцію провели у вівторок.

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Перебіг операції

Безпосередньо операція тривала близько 90 хвилин, тоді як загалом понтифік перебував в операційній приблизно три години. У Ватикані заявили, що втручання пройшло успішно та без ускладнень.

Після операції Папа Римський нормально прийшов до тями й відпочиває у своїй палаті. Аденокарцинома є поширеною формою раку легенів.

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