Папі Леву XIV видалили частку правої легені через рак — The Independent
У Римі, Італія, Папі Римському Леву XIV видалили нижню частку правої легені після того, як лікарі діагностували у нього аденокарциному легені. Понтифіку 71 рік, повідомляє The Independent з посиланням на Ватикан.
Виявлення утворення
Вузол у легені виявили під час нещодавнього медичного огляду. Після цього Лева XIV госпіталізували до римської лікарні «Джемеллі» для хірургічного видалення утворення. Операцію провели у вівторок.
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Перебіг операції
Безпосередньо операція тривала близько 90 хвилин, тоді як загалом понтифік перебував в операційній приблизно три години. У Ватикані заявили, що втручання пройшло успішно та без ускладнень.
Після операції Папа Римський нормально прийшов до тями й відпочиває у своїй палаті. Аденокарцинома є поширеною формою раку легенів.