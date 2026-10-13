Папі Леву XIV видалили вузлик у легені в Римі — PBS NewsHour

Папі Римському Леву XIV у вівторок провели операцію з видалення вузлика в легені в лікарні Gemelli у Римі, Італія. Втручання має допомогти визначити, чи є утворення злоякісним і чи потребуватиме понтифік подальшого лікування, повідомляє PBS NewsHour.

71-річний понтифік самостійно увійшов до будівлі лікарні через головний вхід і привітав людей, які зібралися біля закладу. За даними Ватикану, операцію мала провести команда на чолі з головним торакальним хірургом Gemelli Стефано Маргариторою.

Обстеження та відновлення

Лев XIV повідомив про невеликий локалізований вузлик під час недільної молитви та заявив, що лікарі рекомендували його видалити. Утворення виявили під час планових медичних оглядів. Ватикан скасував усі аудієнції понтифіка до 20 жовтня, а його госпіталізація, як очікується, триватиме щонайменше тиждень.

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Директор відділення торакальної хірургії Європейського інституту онкології в Мілані Лоренцо Спаджарі, який не бере участі в лікуванні папи, припустив, що медики можуть провести біопсію та видалити частину легені, де розташований вузлик. За його словами, такі процедури можуть виконуватися роботизованим малоінвазивним методом, однак конкретну техніку для операції Лева XIV не оголошували.

Подальші плани

Спаджарі зазначив, що під час операції медики можуть також видалити лімфатичні вузли, пов’язані з ураженою ділянкою легені. Якщо їхнє дослідження не покаже ознак поширення хвороби, додаткове лікування може не знадобитися.

Онкологи вважають, що навіть у разі злоякісного характеру утворення прогноз може бути сприятливим, оскільки вузлик планували видалити на ранньому етапі. На 6–17 листопада у понтифіка запланована поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу, однак її проведення залежатиме від перебігу відновлення після операції.

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