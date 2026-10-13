Папу Лева XIV госпіталізували в Римі для операції на легені — BBC News

Папу Римського Лева XIV госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі, Італія, для операції з видалення вузла в легені. У Ватикані заявили, що утворення виявили під час планових обстежень, а хірургічне втручання має відбутися у вівторок після обіду.

Як повідомляє BBC News, 71-річного понтифіка біля лікарні зустрів натовп людей, частина з яких чекала на його прибуття кілька годин. Папа помахав присутнім із автомобіля та усміхнувся працівникам лікарні, які зустріли його на сходах медзакладу.

Операція в лікарні Джемеллі

Про необхідність операції Лев XIV повідомив сам у неділю після традиційної молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра. Він сказав, що вузол у легені є локалізованим і його виявили «на дуже ранній стадії», однак лікарі порадили видалити утворення.

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У Ватикані зазначили, що операцію проводитиме команда торакальних хірургів лікарні Джемеллі. Оновлену інформацію про стан понтифіка пообіцяли надати ввечері у вівторок. Його графік уже звільнили до 20 жовтня, щоб він мав час на відновлення.

Стан понтифіка та подальші плани

У Ватикані наголосили, що папа не мав симптомів інфекції чи хвороби. Загалом понтифіка вважають фізично здоровим. Кардинал Кікучі Тарцисіо Ісао з Токіо, який зустрічався з Левом XIV у понеділок, написав у соцмережах, що той фізично не відчував жодних проблем.

За словами кардинала, папа вирішив зробити операцію якомога швидше, оскільки на початку листопада має поїхати до Латинської Америки, зокрема до Перу. Ця поїздка важлива для понтифіка, який багато років був у Перу місіонером, а згодом єпископом. Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін назвав новину несподіваною, але сказав, що кардиналів заспокоїла врівноваженість папи.

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