Папу Лева XIV випишуть із лікарні після операції на легені — Channel NewsAsia

Папу Лева XIV у суботу, 17 жовтня, випишуть із лікарні Джемеллі в Римі, Італія, де він відновлювався після операції на легені. Понтифік має залишити медзаклад на початку другої половини дня та повернутися до Ватикану, повідомляє Channel NewsAsia.

Стан після операції

Леву XIV 71 рік. Він перебував у лікарні від вівторка, 13 жовтня, коли лікарі видалили частину його правої легені, щоб видалити ракову пухлину.

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У медичній записці, оприлюдненій Ватиканом, лікарі Луїджі Карбоне та Стефано Маргарітора зазначили, що рішення про виписку ухвалили після оцінки результатів аналізів крові, ранкового рентгену грудної клітки та загальної клінічної картини.

Молитва Ангел Господній

У Ватикані заявили, що в неділю понтифік прочитає молитву Ангел Господній із вікна папських апартаментів. Зазвичай папа виголошує цю молитву з вікна Апостольського палацу. Раніше Іван Павло II та Франциск під час госпіталізації в лікарні Джемеллі зверталися з молитвою з вікон своїх лікарняних палат.

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