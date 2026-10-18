ПАР домагатиметься потроєння фінансування адаптації до 2035 року — Daily Maverick

Південна Африка на кліматичній конференції COP31 у листопаді домагатиметься встановлення орієнтиру для потроєння фінансування адаптації до зміни клімату до 2035 року. Серед інших пріоритетів країни — практичне запровадження глобальної цілі з адаптації та достатнє фінансування втрат і збитків, повідомляє Daily Maverick.

Наслідки повеней і загроза посухи

Міністр лісового господарства, рибальства та довкілля Девід Меньєр заявив, що адаптація та підвищення стійкості є одним із головних напрямів для ПАР. За його словами, на Африку припадає лише 4% світових викидів парникових газів, водночас країни континенту зазнають важких наслідків штормів, повеней і посух.

У січні історичні повені в провінціях Лімпопо та Мпумаланга забрали щонайменше 30 життів, пошкодили тисячі будинків і завдали інфраструктурі збитків на мільярди рандів. Через чотири місяці повені в Західнокапській провінції призвели до загибелі 11 людей, переміщення понад 200 тисяч жителів і втрат для аграрного сектору.

Як зазначає видання, Супер-Ель-Ніньйо, що розвивається, може принести спекотніше й посушливіше літо з посухами, природними пожежами, дефіцитом води, продовольчою незабезпеченістю та захворюваннями, пов’язаними зі спекою.

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Заявка до фонду втрат і збитків

ПАР подала заявку на 20 млн доларів до Фонду реагування на втрати і збитки для відновлення постраждалих від січневих повеней природоохоронних ландшафтів, пов’язаних із Національним парком Крюгера. Загалом 119 країн подали до фонду понад 170 заявок на фінансування.

Заступник генерального директора Департаменту лісового господарства, рибальства та довкілля Маесела Кекана зазначив, що наявні ресурси суттєво не відповідають потребам, пов’язаним із постійними втратами та збитками. ПАР також прагнутиме залучати кошти інших фінансових установ поза механізмами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Оцінка глобальних кліматичних дій

На COP31 має розпочатися другий Глобальний підсумок виконання Паризької кліматичної угоди — дворічний процес оцінювання прогресу країн, який має вплинути на наступний раунд національно визначених внесків. Меньєр заявив, що оцінка має охоплювати не лише скорочення викидів, а й кліматичне фінансування, передавання технологій, нарощування спроможності країн, що розвиваються, та реагування на втрати і збитки.

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