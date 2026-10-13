ПАР потребує 41 млрд рандів на усунення проблем у школах — TimesLIVE

У ПАР для подолання дефіциту класів, санітарії, електропостачання та води у школах необхідно близько 41 млрд рандів. Про це міністерка базової освіти Сівіве Гварубе повідомила у відповіді на парламентський запит, передає TimesLIVE.

Дефіцит класів і базових послуг

За даними Міністерства базової освіти, 4305 шкіл у країні не мають достатньої кількості класних кімнат. Для усунення цього дефіциту необхідно створити приблизно 43 600 додаткових класів.

Належного водопостачання не мають 773 школи, а 303 заклади не забезпечені достатнім електропостачанням. Наведені міністеркою дані ґрунтуються на інформації Системи управління освітніми об’єктами станом на 31 серпня 2026 року.

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Проблеми із санітарією

Ще 2287 шкіл зафіксовані як такі, що не мають належних санітарних умов. У 1802 школах санітарні об’єкти є, однак кількість туалетних місць для учнів не відповідає встановленим нормам.

Гварубе застерегла, що ці показники не слід додавати, щоб визначити єдину кількість постраждалих шкіл: один навчальний заклад може водночас мати кілька інфраструктурних проблем. Остаточна вартість робіт для кожної школи, за її словами, залежатиме від перевірки об’єктів, обсягу робіт, проєктних вимог, розташування, результатів закупівель і планів провінційних департаментів освіти.

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