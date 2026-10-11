ПАР пропонує виключити водійські права з переліку документів для ідентифікації — TimesLIVE

У ПАР Міністерство транспорту пропонує змінити правила дорожнього руху, щоб сертифікати реєстраційного номера для дорожнього руху (TRN), учнівські та водійські посвідчення більше не використовувалися як загальні документи для ідентифікації. Про це повідомляє TimesLIVE.

Якщо зміни набудуть чинності, банки, Airports Company South Africa, офіси та житлові комплекси повинні будуть переглянути свої правила й системи, аби вони відповідали новим вимогам. Документи, видані відповідно до законодавства про дорожній рух, пропонують використовувати лише для операцій, пов’язаних із дорожнім рухом.

Контроль за TRN

За словами речника Міністерства транспорту Коллена Мсібі, відомство допомагало Міністерству внутрішніх справ у розслідуванні 2023 року, яке виявило масове неналежне використання TRN та інших дорожніх документів як посвідчень особи.

TRN створили для людей, які не мають південноафриканського ідентифікаційного номера, щоб вони могли здійснювати операції в Національній інформаційній системі дорожнього руху NaTIS, поки врегульовують свій правовий статус у Міністерстві внутрішніх справ. За даними відомства, цей номер ніколи не призначався для загальної ідентифікації.

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Які документи пропонують визнавати

Проєкт змін передбачає вилучення TRN та інших документів, виданих за дорожнім законодавством, з переліку прийнятних документів для підтвердження особи. Для осіб, які не є постійними жителями ПАР, таким документом має бути чинний паспорт країни походження разом із відповідним дозволом, виданим Міністерством внутрішніх справ відповідно до імміграційного законодавства.

Для компаній прийнятними документами пропонують вважати сертифікат про заснування або реєстрацію, меморандум про заснування чи сертифікат про зміну назви, видані за Законом про компанії. Також міністерство хоче посилити контроль за видачею та чинністю TRN. Провінціям уже доручили централізувати видачу таких номерів у провінційних довідкових центрах.

Проєкт поправок опублікують у Government Gazette для громадського обговорення. Зацікавлені сторони та установи матимуть 30 днів від дня публікації для письмових коментарів. Остаточні правила набудуть чинності лише після розгляду поданих пропозицій та їхньої публікації із зазначеною датою початку дії.

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