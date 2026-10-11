ПАР відкликала законопроєкт про держпідприємства через спротив партнерів — TimesLIVE

У ПАР адміністрація президента відкликала законопроєкт про державні підприємства після того, як проти запропонованої моделі виступили партнери правлячого Африканського національного конгресу в уряді національної єдності. Міністерка в адміністрації президента Маропене Рамокгопа підтвердила, що документ переробляють.

Як повідомляє TimesLIVE, початковий варіант законопроєкту передбачав створення державної холдингової компанії State Asset Management SOC, або Samsoc. До неї планували передати стратегічні державні компанії, які нині підпорядковуються профільним міністерствам.

Спротив партнерів в уряді

Проти холдингової моделі виступили Демократичний альянс, Партія свободи Інката та інші партнери АНК в уряді національної єдності, а також бізнес-сектор. АНК контролює 40% місць у Національній асамблеї, тому для ухвалення документа потребував підтримки партнерів, зокрема Демократичного альянсу.

За словами Рамокгопи, після консультацій із партіями та отримання громадських коментарів стало очевидно, що законопроєкт у первісному вигляді не зможе просунутися далі. Його відкликали за кілька тижнів до запланованого голосування.

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Комісія замість холдингу

Оновлена версія документа, яку ще не подали на розгляд кабінету міністрів, має замінити Samsoc комісією або агентством. Її очолюватиме президент Сиріл Рамафоса, а координацією займатиметься департамент планування, моніторингу та оцінювання.

Запропонована модель передбачає, що державні компанії збережуть зв'язок із профільними міністерствами та можуть бути окремо розміщені на Йоганнесбурзькій фондовій біржі. Зокрема, Eskom має залишитися у віданні міністерства електроенергії та енергетики, Transnet, South African Airways і Airports Company South Africa — у транспортному відомстві, Denel — у міністерстві оборони, а SABC — у сфері комунікацій і цифрових технологій.

Рамокгопа заявила, що партії уряду національної єдності погодилися підтримати змінену, гібридну модель. Комісія має почати роботу ще до остаточного завершення роботи над законопроєктом. Її завданням буде нагляд і координація діяльності держпідприємств, щоб підвищити їхню прибутковість; кінцевою метою названо створення суверенного фонду добробуту.

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