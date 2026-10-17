Паризький суд засудив громадянина Індії до 20 років ув’язнення — The Hindu

У Франції спеціальний кримінальний суд Парижа засудив 29-річного громадянина Індії Рохана Ране до 20 років позбавлення волі. За даними The Hindu, Ране очолював маскуліністську онлайн-групу, яка примушувала молодих дівчат, багато з яких були неповнолітніми, до дій сексуального характеру.

Судове рішення

Суд визнав Ране винним у низці правопорушень. Зокрема, йдеться про вимагання, вчинене у складі організованої групи. Обтяжувальними обставинами суд назвав тортури та жорстокі дії, вчинені щодо потерпілих. Про вирок у справі повідомили органи влади.

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Закритий розгляд справи

Судовий процес над Ране розпочався в понеділок, 5 жовтня 2026 року, у Парижі. Державна телемережа France 24 повідомляла, що справу розглядали у спеціальному кримінальному суді за зачиненими дверима. У джерелі зазначено, що слухання були непублічними.

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