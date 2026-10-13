Парламент Бурунді продовжив на чотири роки мандат національної Комісії з питань істини та примирення та перепризначив усіх 13 її членів. За даними The Rio Times, рішення ухвалили під час спільного засідання обох палат парламенту в Бужумбурі 9 жовтня, а Сенат оголосив про нього 12 жовтня.

Рішення парламенту

Національні збори та Сенат, за повідомленням Сенату, одностайно схвалили продовження повноважень комісії, не оприлюднивши кількості голосів. Її президентом залишився П'єр Клавер Ндайікаріє. Засідання відбулося в Палаці конгресів у районі Кіґобе в Бужумбурі.

Голова Національних зборів Гелаз Даніель Ндабірабе заявив, що оновлена комісія сприятиме зміцненню миру та примиренню. Голова Сенату Жерве Ндіракубка повідомив, що парламентарі оцінили результати її роботи та закликали продовжити розгляд земельних претензій.

Робота комісії та суперечки

Комісію передбачила Арушська мирна угода 2000 року, а створили її у 2014 році. Вона документує масові вбивства, політичне й етнічне насильство, а також справи щодо відібраної землі в колоніальний і післяколоніальний періоди історії Бурунді. Комісія також проводить ексгумацію масових поховань і збирає свідчення.

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У грудні 2021 року комісія представила парламенту висновок, за яким убивства 1972 року були геноцидом проти хуту. Цей висновок оскаржують. Президент Бурунді Еваріст Ндайішіміє у травні 2022 року заявляв, що називати ті події геноцидом було передчасно.

Критика громадських організацій

Громадські організації та об'єднання, які захищають інтереси жертв тутсі, звинувачують комісію у вибірковому висвітленні минулого й нерівному ставленні до жертв. Форум зі зміцнення громадянського суспільства Бурунді у своєму аналізі застеріг, що вибіркова історична пам'ять може посилити суспільні поділи.

Критики наполягають на неупередженому розгляді насильства 1965, 1972, 1988, 1993 і 2015 років. Водночас Ндайікаріє повідомляв про неправдиві заяви в окремих справах щодо відібраної землі та обіцяв найближчим часом оприлюднити перші рішення за земельними спорами.

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