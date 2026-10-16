Парламент Ефіопії затвердив 22 міністрів і віцепрем’єра — The Rio Times

Парламент Ефіопії 8 жовтня одностайно затвердив запропонований прем’єр-міністром Абієм Ахмедом склад уряду: 22 міністрів і віцепрем’єр-міністра. Про це повідомляє The Rio Times.

Повноваження уряду

Згідно з конституцією Ефіопії 1994 року, найвища виконавча влада належить прем’єр-міністру та Раді міністрів. Вони підзвітні Палаті народних представників — нижній палаті парламенту.

Рада міністрів може визначати структуру міністерств, готувати щорічний федеральний бюджет, здійснювати фінансову й грошово-кредитну політику, а також опікуватися зовнішньополітичними питаннями. Прем’єр-міністр очолює уряд, пропонує кандидатури міністрів парламенту, контролює федеральну адміністрацію та призначає старших цивільних посадовців. Він також висуває кандидатури голови Верховного суду й генерального аудитора для затвердження законодавцями.

Ключові призначення

Міністерство фінансів очолила Фітсум Ассефа, яка до цього вісім років керувала міністерством планування. Відомство готує федеральний бюджет, укладає угоди щодо зовнішніх позик і допомоги, управляє державними фінансовими активами та готує державні компанії до приватизації.

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Міністерство доходів, яким керує Айналем Нігусе, займається питаннями збору податків, митного контролю, податкових пільг для інвесторів та перевіркою податкової документації. Ясмін Вохабреббі стала міністеркою торгівлі та регіональної інтеграції. Це міністерство відповідає за торговельні угоди, підтримку експорту, ліцензування бізнесу та контроль якості імпорту.

Міністерство гірничодобувної промисловості, яке очолює Алемтсахай Паулос, видає ліцензії на розвідку й видобуток корисних копалин, нафти та природного газу. Гедіон Тімотеос розпочав другий термін на посаді глави зовнішньополітичного відомства.

Законопроєкт про міністерства

7 жовтня парламент розглянув законопроєкт про назви та повноваження федеральних органів. За даними місцевих медіа, міністерство планування пропонують перейменувати на Міністерство національної стратегії, а також створити Міністерство молоді та спорту й відновити Міністерство культури і туризму.

Водночас повний текст законопроєкту не оприлюднений. Тому остаточний розподіл функцій між міністерствами та інформація про остаточне ухвалення документа парламентом залишаються невідомими.

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