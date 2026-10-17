Парламент Єгипту 18 жовтня проведе пленарне засідання, на якому розгляне можливість надати Саудівській Аравії оборонну допомогу, якщо Ер-Ріяд звернеться з таким запитом. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на заяву парламенту, яку цитує газета Al-Ahram.

Засідання 18 жовтня

За даними парламенту, засідання розпочнеться о 13:00 за місцевим часом, або о 10:00 GMT. Його скликають після звернення президента Абдель Фаттаха ас-Сісі щодо надання дозволу на можливі дії для оборони Саудівської Аравії.

Під час церемонії випуску Єгипетської військової академії в Новій адміністративній столиці ас-Сісі заявив, що Єгипет вживе всіх необхідних заходів для захисту Саудівської Аравії, якщо вона попросить про допомогу. Президент зазначив, що для таких дій потрібне схвалення парламенту, та закликав провести екстрене засідання в разі звернення Ер-Ріяда.

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Напади хуситів

Саудівська Аравія останнім часом зазнавала атак єменського угруповання хуситів. Конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану та кілька провінцій.

У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену. За інформацією агентства, нинішні бойові дії почалися в липні після припинення перемир’я 2022 року.

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