Парламент Єгипту розглядає можливе відправлення військ — Anadolu Agency

Парламент Єгипту в Новій адміністративній столиці розпочав екстрене засідання щодо можливих заходів для захисту Саудівської Аравії, зокрема потенційного направлення єгипетських військ. Засідання скликали на прохання президента Абдель Фаттаха ас-Сісі на тлі активізації атак єменського угруповання хуситів на королівство, повідомляє Anadolu Agency.

Запит президента

Головував на засіданні спікер парламенту Хішам Бадаві. Напередодні ас-Сісі заявив, що Каїр готовий вжити заходів, яких попросить Ер-Ріяд, для захисту безпеки та суверенітету Саудівської Аравії. Президент також закликав парламент надати відповідний дозвіл у разі, якщо Єгипет отримає такий запит.

Необхідне схвалення парламенту

Відповідно до статті 152 Конституції Єгипту, президент як верховний головнокомандувач не може оголошувати війну або направляти війська на бойові завдання за межі країни без консультацій із Радою національної оборони та схвалення двома третинами парламенту. Внутрішні правила парламенту передбачають розгляд такого дозволу на терміновому закритому засіданні, скликаному на запит президента після консультацій із Радою національної оборони.

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Раніше в неділю Рада національної оборони під головуванням ас-Сісі заявила про повну солідарність із Саудівською Аравією та вирішила надати всі необхідні й можливі форми підтримки для захисту її безпеки, стабільності, ресурсів, територіальної цілісності та ісламських святинь. Рада також постановила активізувати політичні й дипломатичні зусилля для зниження напруженості та мирного врегулювання регіональних криз.

Угруповання хуситів здійснювало ракетні та дронові атаки по Саудівській Аравії та погрожувало новими ударами, зокрема по нафтових об’єктах. Саудівська коаліція, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, останніми днями посилила операції проти хуситів і завдавала авіаударів по територіях під їхнім контролем, зокрема по столиці Сані.

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