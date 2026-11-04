Парламент Фінляндії висловив довіру уряду Орпо: 95 голосів проти 77 — YLE News

Парламент Фінляндії у середу вдень висловив довіру уряду прем'єр-міністра Петтері Орпо: за уряд проголосували 95 депутатів, проти — 77. Під час голосування були відсутні 27 парламентарів.

Ініціатива опозиції

Голосування відбулося після того, як п'ять головних опозиційних партій Фінляндії внесли подання про недовіру уряду через зростання вартості життя. Ініціатором стала Соціал-демократична партія, яку підтримали Партія центру, Зелені, Лівий союз і рух «Зараз».

Опозиційні сили заявили, що уряд недостатньо допомагає звичайним людям. Серед підстав вони назвали зростання цін на пальне та можливе підвищення витрат на енергію, повідомляє YLE News.

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Подання за час роботи уряду

Подання про недовіру надійшло до парламенту 23 жовтня. За даними парламенту Фінляндії, це було 44-те подання про недовіру, з яким уряд Орпо або окремий міністр зіткнулися від часу приходу кабінету до влади влітку 2023 року.

Для порівняння, проти попереднього уряду Фінляндії, який спочатку очолював Антті Рінне, а згодом Санна Марін, загалом подали 30 таких подань. У Фінляндії інтерпеляція є формальною парламентською процедурою, яка визначає, чи зберігає уряд або окремий міністр довіру парламенту.

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