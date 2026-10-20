Парламент Японії почав розгляд зниження податку на продукти — The Japan Times

Парламент Японії розпочав розгляд законопроєкту уряду прем’єр-міністерки Санае Такаїті про тимчасове зниження податку на споживання для продуктів харчування та безалкогольних напоїв. Як повідомляє The Japan Times, документ передбачає зменшення ставки з 8% до 1% на два роки — з квітня 2027 року до квітня 2029-го.

Законопроєкт також передбачає виплати, розмір яких залежатиме від доходу, для працівників із низькими та середніми доходами. Влада планує таким чином компенсувати частину податкового навантаження, що залишиться після зниження ставки. Параметри права на ці виплати та їхні суми ще опрацьовують.

Пропозиції опозиції

Депутат опозиційної Партії демократичних реформ Кадзухіко Сіґетоку поставив під сумнів, що податкове послаблення повністю позначиться на цінах на продовольство в умовах інфляції. Він запропонував замінити його прямими грошовими виплатами, які, на його думку, могли б швидше й надійніше дійти до домогосподарств.

Такаїті відповіла, що на ціни впливають різні чинники, однак наслідки зниження ставки загалом мають відобразитися на вартості товарів. Вона також відкинула можливість запровадити загальнонаціональні грошові виплати до завершення поточного фінансового року в березні, пояснивши це складністю їхнього оперативного розподілу серед усіх отримувачів.

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Альтернативи та підтримка

Опозиційна партія Комейто пропонує спрямувати приблизно ¥10 трлн, необхідних для урядової дворічної програми, на виплати по ¥80 тис. на людину за той самий період. Для сім’ї з чотирьох осіб це становило б ¥320 тис.

Демократична партія для народу застерегла, що через два роки працівники із середніми доходами можуть втратити вигоду від нижчої ставки, не отримавши компенсаційної підтримки. Її пропозиція передбачає збільшення податкових відрахувань для зменшення податку на доходи та місцевого податку, а також виплати працівникам із низькими доходами. Партія також пропонує виплатити приблизно ¥50 тис. працівникам із низькими та середніми доходами ще в межах поточного фінансового року.

За даними опитування Yomiuri Shimbun, 56% респондентів підтримали законопроєкт, 37% — виступили проти. В опитуванні Sankei-FNN 62,6% підтримали зниження податку на продукти, водночас 52,2% вважають, що цей крок не буде дієвим засобом проти зростання цін.

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