Парламент Іраку призначив санкціонованого США аль-Хазалі віцепрем’єром — Asharq Al-Awsat

Парламент Іраку 15 жовтня затвердив кандидатів на вакантні посади в уряді, завершивши формування кабінету міністрів. Одним із трьох нових віцепрем’єр-міністрів став Лаїт аль-Хазалі, який перебуває під санкціями США, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Санкції США проти аль-Хазалі

Лаїт аль-Хазалі є братом Каїса аль-Хазалі — лідера підтримуваного Іраном збройного угруповання «Асаїб Ахль аль-Хак». Американські сили затримали його 2007 року за підозрами, пов’язаними з нападом на американських військових у Кербелі в січні того ж року. Внаслідок нападу загинули п’ятеро військовослужбовців США. У червні 2009 року аль-Хазалі звільнили з-під варти США.

У 2019 році Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції, пославшись на його керівну роль в «Асаїб Ахль аль-Хак», звинувачення у порушеннях прав людини та нападі 2007 року. Офіційної заяви США щодо нового призначення на момент публікації не було.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон у дописі в X назвав аль-Хазалі терористом, внесеним до санкційного списку, та «іранською маріонеткою». Він також заявив, що бойовики «Асаїб Ахль аль-Хак» убивали американців та іракців, і розкритикував призначення. Це є оцінками американського законодавця.

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Заповнення вакансій в уряді

Окрім трьох віцепрем’єрів, парламент призначив міністрів внутрішніх справ, оборони, планування, вищої освіти та наукових досліджень, а також культури. Решту посад у кабінеті було заповнено п’ятьма місяцями раніше.

Прем’єр-міністр Алі аль-Заїді заявив, що після заповнення вакансій уряд переходить до етапу прискореної та наполегливої роботи. Він пообіцяв продовжити виконання урядової програми й зазначив, що країна впродовж останніх місяців працювала в умовах складної внутрішньої та міжнародної ситуації, зокрема економічних і безпекових викликів через війну в регіоні.

Аль-Заїді також обіцяв боротися з корупцією, посилювати суверенітет Іраку, завершити виведення американських сил із країни та роззброїти недержавні збройні формування. Частина потужних угруповань відмовляється складати зброю, хоча «Асаїб Ахль аль-Хак» належить до кількох формувань, які погодилися передати озброєння.

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