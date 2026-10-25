Парламент Іспанії збереться 23 грудня після дострокових виборів — The Rio Times

Новий парламент Іспанії проведе перше засідання 23 грудня 2026 року о 10:00 у Мадриді, через 24 дні після дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада. Як повідомляє The Rio Times, дату визначено королівським декретом, яким було оголошено вибори.

Графік кампанії та голосування

Декрет №806/2026, опублікований в офіційному державному бюлетені Іспанії 6 жовтня, передбачає розпуск обох палат парламенту. Передвиборча кампанія триватиме з 13 до 27 листопада, а крайній термін подання кандидатських списків — 26 жовтня.

На виборах обиратимуть усі 350 депутатів нижньої палати — Конгресу депутатів — і більшість членів Сенату. Для абсолютної більшості в Конгресі депутатів партії або коаліції необхідно здобути 176 мандатів.

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Опитування дають різні результати

Опитування IMOP Insights, оприлюднене 23 жовтня, прогнозує консервативній Народній партії 28,5% голосів і 123 місця, Іспанській соціалістичній робітничій партії — 27,1% і 113 місць, а партії Vox — 20% і 72 мандати. За такого розподілу Народна партія та Vox разом мали б 195 місць.

Водночас жовтневий барометр державного Центру соціологічних досліджень ставить соціалістів на перше місце з 34% підтримки. Народна партія, за цим дослідженням, має 22,2%, а Vox — 17,1%.

Прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив дострокові вибори 5 жовтня після того, як Конгрес відхилив два урядові декрети щодо житлової політики. Ринки прогнозів 25 жовтня оцінювали ймовірність перемоги Народної партії приблизно у 76,5%, проте такі оцінки є ставками, а не результатами соціологічних досліджень.

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