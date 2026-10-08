Парламент Італії схвалив реформу виборчої системи — BBC News

Парламент Італії схвалив зміни до виборчої системи, ініційовані прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. За реформу проголосували 227 депутатів, проти — 164, повідомляє BBC News.

Перехід до пропорційної системи

Реформа передбачає відмову від нинішньої змішаної моделі, за якої приблизно третину депутатів обирають у мажоритарних округах, а решту — за пропорційною системою. Нові правила встановлюють повністю пропорційну систему виборів.

Партії, які планують сформувати коаліцію, до проведення загальних виборів мають представити спільного кандидата на посаду прем'єр-міністра та свою політичну програму. Коаліція або партія, що отримає понад 42% голосів, здобуде десятки додаткових місць у парламенті, що може перетворити незначну перемогу на комфортнішу більшість.

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Критика опозиції та позиція Мелоні

Мелоні заявляла, що зміни мають підвищити шанси на чіткий результат виборів і стабільнішу роботу уряду. Водночас опозиційні партії стверджують, що правляча коаліція намагається поліпшити свої шанси зберегти владу. Під час дебатів представники лівоцентристських сил звинуватили уряд у нав'язуванні нових правил.

Лідерка Демократичної партії Еллі Шляйн заявила, що її партія переможе за будь-якої виборчої системи. Перед голосуванням Мелоні попереджала, що може піти у відставку та спричинити дострокові вибори, якщо реформу не підтримають.

Після голосування глава уряду написала в соцмережах, що правоцентристська коаліція є об'єднаною, згуртованою і рішуче налаштованою виконати зобов'язання перед громадянами. За її словами, нові правила мають сприяти стабільності та парламентській узгодженості будь-якого уряду незалежно від його політичного забарвлення.

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