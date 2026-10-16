Парламент Кенії продовжив навчальні ліцензії Batuk на рік — Nation Kenya

Парламент Кенії схвалив умовне продовження на один рік навчальних ліцензій British Army Training Unit Kenya (Batuk), що дає британським військовим змогу продовжити підготовку в окрузі Лайкіпія. Рішення депутати ухвалили у вівторок увечері, встановивши для уряду Великої Британії 12-місячний строк для розв’язання питань, порушених кенійським парламентом, повідомляє Nation Kenya.

Умови продовження

Комітет Національної асамблеї з питань оборони, розвідки та закордонних відносин рекомендував Міністерству оборони умовно продовжити навчальні ліцензії Batuk на один рік. У третьому звіті щодо Угоди про оборонну співпрацю Кенії та Великої Британії комітет зазначив, що цей строк має стати тимчасовим механізмом для істотного врегулювання невиконаних парламентських резолюцій і питань, пов’язаних з угодою.

Заступник голови комітету, депутат від Північної Мандери майор у відставці Башир Абдуллагі заявив, що продовження дає змогу зберегти оборонну співпрацю, водночас визначивши конкретний строк для розгляду вимог парламенту. За його словами, продовжені ліцензії припинять діяти, якщо невирішені питання не буде врегульовано протягом року. Перед цим комітет провів три зустрічі з представниками міністерств оборони й закордонних справ, генеральним прокурором, а також із британським державним міністром оборони.

Юрисдикція та справа Агнес Ванджіру

Серед вимог парламенту — посилення можливостей Кенії притягати до відповідальності британських військовослужбовців, яких обвинувачують у злочинах на кенійській території. Депутат від Моло Кімані Курія заявив, що країна має домогтися більшої юрисдикції у таких справах.

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За чинною угодою окремі тяжкі злочини не вважаються діями під час виконання службових обов’язків, тож Кенія має першочергову юрисдикцію у відповідних справах. Водночас убивство прямо не внесене до цього переліку, через що може виникати спір щодо країни, яка має переслідувати обвинуваченого. Парламент наполягає на внесенні змін до статей 6(5) і 23 угоди, щоб прямо віднести вбивство до злочинів, що підлягають розгляду в кенійських судах.

Депутати також вимагають додати до діяльності Batuk компонент корпоративної соціальної відповідальності. Окремим питанням лишається смерть Агнес Ванджіру в Наньюкі у 2012 році. Депутат від Кінангопа Квеня Туку заявив, що комітет отримав від Високої комісії Великої Британії інформацію про судове провадження щодо військовослужбовця, якого підозрюють у її вбивстві.

Історія угоди

Batuk працює в Кенії відповідно до Угоди про оборонну співпрацю, ратифікованої у 2016 році. Нову угоду секретар Кабінету міністрів з питань оборони подав до парламенту 6 вересня 2021 року, однак 12-й склад парламенту завершив повноваження до її схвалення. Документ повторно внесли до 13-го парламенту в листопаді 2022 року, після чого комітет рекомендував його ратифікувати за умови внесення змін до статей 6(5) і 23.

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