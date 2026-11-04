Парламент Кіпру перевіряє засекречення документів після витоку про лімузин — Cyprus Mail

На Кіпрі парламентський комітет з інституцій розпочав перевірку того, як урядові відомства присвоюють документам гриф секретності. Приводом став витік документа про заплановану закупівлю нового броньованого лімузина для президента Нікоса Христодулідіса, повідомляє Cyprus Mail.

Документ із печаткою парламенту потрапив до медіа у вересні, після того як фінансовий комітет за зачиненими дверима схвалив 590 тисяч євро на придбання автомобіля. Христодулідіс заявив, що не знав про цей план, і звинуватив неназвані сили в парламенті у витоку інформації, який мав політично зашкодити йому. Заступник урядового речника Янніс Антоніу наголосив, що увагу слід зосередити на оприлюдненні засекречених документів, надісланих до парламенту.

Суперечка про надмірне засекречення

Депутатка від Alma Ірене Хараламбіду заявила, що уряд позначає запити, які подають депутати, як конфіденційні, аби уникати прозорості. Вона також повідомила про намір Alma подати законопроєкт, який мав би обмежити, за її словами, зловживання виконавчою владою. Як приклад депутатка навела протокол лікування залежності серед неповнолітніх, який, за її словами, також був позначений як конфіденційний.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голова комітету, депутат від Disy Деметріс Деметріу, визнав брак суспільної довіри до парламенту та зазначив, що депутати неодноразово просили надати засекречені документи для перевірки, однак виконавча влада відмовлялася. Представниця юридичної служби Дена Теодору сказала, що служба бачить зловживання у документах, які отримує, та пов'язала проблему з плутаниною між класифікацією інформації і захистом персональних даних.

Закупівля автомобіля

Директор з питань національної безпеки, підполковник Алексіс Хаджипрокопіс, заявив, що осіб, які розкривають чутливу засекречену інформацію, притягатимуть до відповідальності. За його словами, новий указ прямо визначає, хто має право засекречувати документи, а розслідування витоків належать до компетенції поліції.

Кабінет міністрів схвалив план придбання автомобіля 16 липня. Чинний президентський лімузин перебуває в експлуатації з 2019 року, а автомобіль, який використовують як резервний, — з 2010 року. Антоніу заявив, що доступний фонд становить 595 тисяч євро, а остаточна ціна автомобіля ще може змінитися після переговорів.

Читай нас у