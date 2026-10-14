Парламент Кіпру розгляне правила найму медсестер з третіх країн — Cyprus Mail

Парламент Кіпру має розглянути два урядові законопроєкти, покликані частково подолати дефіцит медсестер у приватних лікарнях. Зміни до закону про сестринську та акушерську справу передбачають контрольований найм медсестер із третіх країн, повідомляє Cyprus Mail.

Умови для працевлаштування

Проєкти пропонують обмежити частку іноземних медсестер у кожному медзакладі до 10%. Від кандидатів також вимагатимуть знання грецької мови на помірному рівні, а доступ до керівних посад для них буде обмежений. Представник Федерації роботодавців і промисловців Кіпру Міхаліс Грігоріу заявив, що приватному сектору охорони здоров’я бракує близько 650 медсестер.

Грігоріу визнав, що вивчити грецьку до необхідного рівня може бути складно, однак, на його думку, новим працівникам допомагатимуть колеги, а це не створить загроз для безпеки пацієнтів. Він також поставив під сумнів чинні кадрові нормативи, за якими на Кіпрі передбачена одна медсестра на п’ятьох пацієнтів.

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Суперечка між лікарнями та профспілкою

Генеральний секретар профспілки державних медсестер Pasyno Савас Іакову заперечив оцінки приватних лікарень щодо масштабів дефіциту, назвавши їх необґрунтованими. Він зазначив, що упродовж 2016–2026 років із професії пішли 1 500 медсестер, і закликав передусім усувати причини відтоку кадрів.

Іакову також заявив, що 15 медсестрам в одній приватній лікарні нібито загрожує звільнення, щоб замінити їх працівниками з третіх країн. За його словами, відсутність мінімальної зарплати для медсестер може дозволити роботодавцям наймати іноземних працівників за нижчу платню. Профспілка закликала міністерство охорони здоров’я перевірити повідомлення про закриття ліжок у приватних лікарнях.

Президент Асоціації приватних лікарень Кіпру Маріос Караїскакіс раніше заявив, що через кадровий дефіцит у приватному секторі вже вивели з експлуатації понад 50 ліжок, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії, а деякі великі операції довелося відкласти. Федерація роботодавців розкритикувала твердження профспілки та визнала, що урядові пропозиції не усунуть дефіцит повністю, але можуть його послабити.

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