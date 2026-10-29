Парламент Косова створив комісію після вбивства Арлінди Зекай — Interia

У Приштині, Косово, тисячі людей вийшли на протест проти насильства щодо жінок і бездіяльності державних установ після вбивства 49-річної Арлінди Зекай. Парламент Косова на позачерговому засіданні створив слідчу комісію, яка має встановити можливу відповідальність державних інституцій у цій справі, повідомляє Interia.

Звернення про небезпеку

Зекай, яка мала громадянство США та Косова, до смерті неодноразово скаржилася на насильство з боку чоловіка. Вона переїхала до батьків і просила забезпечити їй захист. За даними видання, жінка повернулася додому після того, як її чоловіка затримали минулими вихідними у зв’язку з випадками домашнього насильства.

Як пише Interia, поліція не надала їй охорони, а після повернення додому жінку вбили сокирою; це, за даними видання, зробив її шваґер. За три дні до смерті Зекай написала прокуратурі, що посадовці перекладають відповідальність один на одного, а загроза її життю зберігається.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція влади та протестувальників

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про системний ланцюг недбалості з боку установ, відповідальних за безпеку та правосуддя. Він зазначив, що справі передували чіткі попереджувальні сигнали, які були проігноровані.

Учасники протесту несли фотографії вбитих жінок і плакати із закликами реагувати на насильство. За інформацією Interia, цього року в Косові було вбито вже вісім жінок. Міністерство юстиції Косова повідомляло, що у 2025 році поліція зареєструвала 2815 звернень щодо домашнього насильства в країні з населенням близько 2 млн осіб.

Читай нас у