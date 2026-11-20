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Парламент Молдови 19 листопада ратифікував угоду про військово-технічне співробітництво з Україною. Документ передбачає, зокрема, спільну розробку технологій для виявлення безпілотників і захисту повітряного простору.

За угоду проголосували 56 депутатів. Міністерство оборони та представники партії PAS вважають, що «Молдові необхідний досвід України у боротьбі з безпілотниками». Соціалісти та комуністи, навпаки, вимагали додаткових гарантій безпеки та «збереження нейтралітету» країни.

Державний секретар Міністерства оборони Геннадій Кожокару пояснив з трибуни парламенту, що «досвід України є унікальним, а нова угода дозволить співпрацювати у сферах, яких не стосувалися попередні угоди».

«Ми фактично спостерігаємо повну зміну того, як відбувається війна. Дрони, з якими ми стикаємося, є частиною цих змін. Досвід України щодо цього є унікальним, і саме це передбачає нова угода, оскільки колишні угоди стосуються зовсім інших питань — минулого етапу, якщо говорити про військову доктрину», — заявив Кожокару.

Як приклад, він навів акустичні системи, які Україна використовує для виявлення дронів, що летять на малій висоті та залишаються непомітними для радарів. За його словами, «Молдові також слід розвивати подібні технології».

«У нинішніх умовах, окрім України, ніхто не може поділитись таким досвідом. У нас, на жаль, немає літаків F-16», - сказав Кожокару.

Депутат партії «Альтернатива», колишній прем'єр-міністр Іон Кіку наголосив, що угода не передбачає ремонту української військової техніки в Молдові.

«Важливо, щоб усі розуміли: українські танки не приїжджатимуть на ремонт у Бєльці, Маркулешти чи ще кудись», — сказав Кіку.

Депутат-соціаліст Марчел Ченуше заявив, що підтримує співпрацю з Україною та модернізацію армії, але наполягає на додаткових гарантіях у законі про ратифікацію угоди. Зокрема, пропонує обмежити співпрацю постачанням нелетального обладнання та передбачити право Молдови «негайно та в односторонньому порядку зупиняти дію угоди, якщо вона загрожуватиме безпеці чи нейтралітету країни».

«Ніхто не заперечує права на співпрацю з Україною, необхідності модернізації армії чи захисту нашого повітряного простору. Нейтралітет не означає ізоляцію. Але саме тому, що йдеться про безпеку країни, ми зобов'язані відкинути політичні гасла та тверезо оцінити цю угоду. Ми не можемо наосліп голосувати за документи у сфері безпеки», — сказав Ченуше.

Водночас голова парламентської комісії з питань нацбезпеки та оборони від партії PAS Ліліан Карп відкинув критику опозиції. Він звинуватив колег у тому, що вони «перетворюють проєкт зі зміцнення оборони на пропаганду» та нагадав, що саме РФ розпочала війну проти України.

«Ваш "друг" зі Сходу, який розпочав агресію проти України, став тим каталізатором, через якого всі країни світу шукають способи захиститися від божевільних. Сьогодні усі намагаються знайти рішення для захисту — навіть країни, що знаходяться за десятки тисяч кілометрів від божевільних. Наразі ніхто, окрім України, не має такого досвіду протидії дронам, як вона (Україна - ред.)», — додав Карп.

Про це інформує NewsMaker.

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