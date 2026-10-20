Парламент Румунії затвердив Луку Нікулеску главою уряду — Politico Europe

У Румунії парламент 20 жовтня затвердив незалежного кандидата Луку Нікулеску главою уряду, завершивши п’ять місяців політичного паралічу після трьох невдалих спроб сформувати кабінет. Як повідомляє Politico, партії домовилися підтримувати новий уряд упродовж шести місяців, після чого мають погодити довгострокову політичну угоду.

Тимчасова домовленість

Нікулеску — колишній журналіст і дипломат, якого на початку жовтня висунув поміркований президент Румунії Нікушор Дан. Загроза дострокових виборів, на яких могла б посилитися правопопулістська партія «Альянс за об’єднання румунів» (AUR), стала одним із чинників, що спонукав правоцентристську Націонал-ліберальну партію (PNL) і лівоцентристських соціал-демократів (PSD) підтримати уряд.

Соціал-демократи увійдуть до складу кабінету, тоді як ліберали залишаться поза ним. Утім, PNL та PSD не погодили, яким буде формат співпраці після завершення шестимісячного терміну. Новий уряд також ускладнює проведення дострокових виборів: для розпуску парламенту румунська конституція вимагає двох невдалих спроб призначити уряд.

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Бюджет як найближче випробування

Лідер PSD Сорін Гріндяну заявив, що його партія планує до кінця листопада домогтися ухвалення бюджету на 2027 рік, орієнтованого на інвестиції. За його словами, метою є уникнення жорсткої економії, захист купівельної спроможності, підтримка бізнесу, відновлення державних інвестицій та поліпшення базових державних послуг.

Гріндяну також сказав, що має намір до кінця жовтня переглянути бюджет на 2026 рік і прискорити реалізацію проєктів ЄС, щоб розблокувати фінансування. Водночас він визнав, що курс на відмову від економії суперечить позиції PNL, яка виступає за бюджетну стриманість. За словами лідера PSD, ліберали не підписали докладної коаліційної програми, тому урядові доведеться шукати підтримку в парламенті для кожного окремого голосування.

Гріндяну заявив, що PSD не укладатиме угод з AUR через розбіжності щодо Європи та національної безпеки. Він також розповів, що відмовився від пропозиції AUR підтримати пакет соціальних видатків на 300 млн євро під час переговорів щодо бюджету на 2026 рік в обмін на підтримку соціал-демократами іншого, не уточненого питання.

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