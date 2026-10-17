Парламент Тайваню просунув законопроєкт про виплати NT$20 000 — Taipei Times

Законодавчий юань Тайваню передав до другого читання та міжпартійних переговорів спеціальний законопроєкт партії Гоміньдан про прямі грошові виплати населенню в розмірі NT$20 000. За це рішення проголосували 52 депутати, проти були 40, тоді як фракція Тайванської народної партії утрималася, повідомляє Taipei Times.

Розгляд можуть почати 17 листопада

Відповідно до законодавчого графіка, документ можуть винести на загальний розгляд уже 17 листопада. Уряд Тайваню раніше запропонував виплатити населенню по NT$10 000, передбачивши фінансування ініціативи в загальному бюджеті на наступний фінансовий рік.

У пропозиції фракції Гоміньдану зазначено, що економічне зростання Тайваню цього року істотно перевищує очікування. На думку авторів ініціативи, вигоди від розвитку штучного інтелекту та промисловості мають бути доступними для всіх.

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Представник фракції Гоміньдану Фу Кунь-чи заявив, що податкові надходження цього року, як очікується, перевищать запланований показник більш ніж на NT$1 трлн. За його словами, ці кошти слід повернути населенню, щоб стимулювати внутрішній попит і підтримати галузі поза технологічним сектором.

Позиція правлячої партії

Демократична прогресивна партія заявила, що не відкидає обговорення пропозиції в разі подальшого поліпшення економічних показників. Водночас її пріоритетом залишається виплата NT$10 000 на людину для розподілу переваг зростання, пов'язаного зі штучним інтелектом.

У фракції також наголосили, що Законодавчий юань не може пропонувати збільшення державних видатків, оскільки це суперечило б конституційно визначеній ролі Виконавчого юаню. Там додали, що найбільша партія в парламенті не повинна одноосібно вирішувати це питання.

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