Парламент Угорщини скасував частину обмежень щодо LGBT-контенту — RMF24

Парламент Угорщини у вівторок, 13 жовтня, проголосував за скасування частини положень, що обмежували доступ неповнолітніх до матеріалів про гомосексуальність і гендерну ідентичність. За скасування норм проголосували 139 депутатів, проти — 51, повідомляє RMF24.

Які обмеження скасували

Зміни стосуються передусім заборони на поширення серед осіб віком до 18 років матеріалів на теми гомосексуальності та гендерної ідентичності. Ці обмеження внесли до закону про захист дітей у 2021 році.

Водночас ухвалені правила передбачають захист неповнолітніх від матеріалів, що пропагують сексуальне насильство, маніпуляції та експлуатацію. Вони також передбачають обмеження доступу дітей у публічному просторі до візуальних і аудіовізуальних матеріалів, які можуть негативно впливати на їхній фізичний, інтелектуальний, емоційний або моральний розвиток.

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Агентство AFP зазначило, що рішення парламенту може бути першим виразним сигналом зміни підходу угорської влади до прав LGBT-людей. Прем’єр-міністр Петер Мадяр представив зміни як посилення захисту дітей незалежно від сексуальної орієнтації, а не як відновлення прав LGBT-людей.

Реакція та попередні обмеження

Тамаш Домбош із правозахисної організації Hatter Society назвав скасування обмежень на доступ до матеріалів про LGBT важливим і позитивним кроком. Водночас він заявив, що у сфері прав LGBT в Угорщині ще залишається багато невирішених питань.

За словами Домбоша, трансгендерні люди не мають можливості юридично визнати гендерну ідентичність навіть після гендерного переходу, а одностатеві пари не можуть усиновлювати дітей. У 2020 році угорська влада заблокувала можливість юридичного визнання гендеру трансгендерних людей, а у 2025 році запровадила норми, що забороняють паради рівності.

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