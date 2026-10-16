Парламентська група NCP у Фінляндії пропонує розгляд притулку поза ЄС — YLE News

У Фінляндії парламентська група Національної коаліційної партії (NCP), що входить до уряду, запропонувала перенести розгляд заяв про надання притулку до центрів прийому та повернення за межами Європейського Союзу. Група також хоче посилити правила возз’єднання сімей і доступу мігрантів до соціального забезпечення, повідомляє YLE News.

Курс на вибіркову міграцію

Нові рекомендації щодо міграційної політики парламентська група оприлюднила 16 жовтня. Їх готували під керівництвом депутата Атте Калеви, який очолював цю роботу з січня. Документ має назву «До вибіркової міграції».

За словами Калеви, Фінляндія має за будь-яких обставин самостійно визначати, кому дозволено в’їжджати до країни, на яких умовах та хто може залишатися в ній. Серед пропозицій — обмежити повторні заяви про притулок, які вважають безпідставними, а також зробити процедури повернення ефективнішими.

Група пропонує передбачити, що тяжкі або повторні кримінальні правопорушення можуть призводити до анулювання посвідки на проживання та депортації. Під час відбору квотних біженців, на її думку, влада повинна також враховувати перспективи інтеграції людини у фінське суспільство й культуру.

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Виплати та возз’єднання сімей

Парламентська група NCP пропонує пов’язати право мігрантів на допомогу з безробіття з їхнім трудовим стажем у Фінляндії. Розмір підтримки, за цією ідеєю, залежатиме від тривалості працевлаштування в країні.

Також пропонується посилити умови для отримання національної та гарантованої пенсій. Для возз’єднання сім’ї особа, яка запрошує родичів до Фінляндії, повинна буде забезпечувати їх коштом роботи або підприємницької діяльності.

Калева заявив, що партія прагне заохочувати трудову міграцію, однак виступає проти формування в країні низькооплачуваного ринку праці. Відповідальність за інтеграцію, на його думку, мають насамперед нести самі мігранти, а також їхні роботодавці.

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