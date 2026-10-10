Parti Québécois сформувала уряд меншості у Квебеку — The Rio Times

У канадській провінції Квебек сепаратистська партія Parti Québécois сформувала уряд меншості за підсумками виборів 5 жовтня. Її лідер Поль Сен-П’єр Пламондон став прем’єром, що має обійняти посаду, та заявив, що не скликатиме референдум про суверенітет Квебеку, доки президентом США буде Дональд Трамп. Це може відтермінувати голосування щонайменше до 2029 року.

Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на CBC News. За даними видання, Пламондон закликав обраних і не обраних кандидатів партії залишатися мобілізованими на випадок нових виборів. Це свідчить, що уряд меншості очікує політичної нестабільності.

Голосування в Альберті

Водночас в Альберті 19 жовтня виборці мають вирішити, чи повинна провінція домагатися виходу зі складу Канади. The Rio Times зазначає, що голосування, як очікується, покаже рівень відчуження на заході Канади, а не обов’язково створить мандат на відокремлення.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, лідер консерваторів П’єр Пуальєвр, прем’єрка Альберти Даніель Сміт і прем’єр Саскачевану Скотт Мо відкинули заклик Ілона Маска до відокремлення Квебеку, Альберти та Саскачевану. За даними CBC News, Карні заявив, що майбутнє Канади вирішуватимуть канадці та жителі Квебеку.

Тиск на економіку

Політичні суперечки відбуваються на тлі погіршення ситуації на канадському ринку праці. За даними Statistics Canada, про які повідомила La Presse, у вересні зайнятість у країні скоротилася на 68 тисяч осіб, а рівень безробіття зріс до 6,5%. У Квебеку кількість робочих місць зменшилася на 49 тисяч, а безробіття досягло 6%.

У США річні інфляційні очікування споживачів, за даними Мічиганського університету, у жовтні зросли до 4,7% проти 4,6% у вересні. П’ятирічні очікування підвищилися з 3,4% до 3,5%.

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